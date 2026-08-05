Centro storico, la mozione di Empoli del Fare: "Censimento per conoscere popolazione e attività"

Avviare un censimento sulla popolazione residente nel centro storico di Empoli ma anche sugli immobili sfitti o inutilizzati. È quanto chiesto in una mozione presentata da Claudia Ghezzi, capogruppo del gruppo consiliare Empoli del Fare, che nelle premesse afferma: "L'Amministrazione comunale non risulta disporre di un quadro conoscitivo organico, aggiornato e completo relativo alla popolazione residente e dimorante, agli immobili e alle attività economiche" del centro storico e che "qualsiasi politica di rilancio economico, sociale, culturale e urbanistico richiede una preventiva conoscenza puntuale delle caratteristiche e delle criticità del territorio interessato".

"Numerosi residenti, operatori economici e associazioni di categoria hanno più volte rappresentato la necessità di adottare interventi concreti finalizzati al miglioramento della sicurezza urbana, del decoro e della qualità della vita nel Centro Storico" si legge nell'atto, "anche la pianificazione e l'ottimizzazione dei servizi pubblici, con particolare riferimento alla raccolta differenziata porta a porta, presuppongono la disponibilità di dati aggiornati sul numero dei residenti, delle utenze e delle attività economiche operanti nell'area".

"Censimento conoscitivo strumento indispensabile"

Dato che il centro storico, prosegue Ghezzi "costituisce il principale patrimonio storico, culturale, commerciale e identitario della città di Empoli", che "negli ultimi anni si è registrato un progressivo impoverimento del tessuto commerciale e una crescente presenza di immobili e fondi commerciali inutilizzati, con conseguente perdita di attrattività dell'area", che "il "Regolamento per il Centro", entrato in vigore il 17 aprile 2026, rappresenta un passo avanti rispetto al passato ma necessita di essere accompagnato da una conoscenza puntuale dello stato di fatto per consentire l'adozione di politiche realmente efficaci" e che la sicurezza urbana e la valorizzazione del patrimonio immobiliare e commerciale "costituiscono obiettivi prioritari" il censimento conoscitivo è ritenuto "primo indispensabile strumento di analisi per pianificare interventi mirati, monitorarne gli effetti nel tempo e valutare l'efficacia delle politiche adottate". Inoltre "la disponibilità di dati certi consentirebbe altresì di favorire il confronto con le categorie economiche, i residenti e gli altri soggetti interessati, oltre a facilitare l'accesso a eventuali finanziamenti regionali, nazionali ed europei destinati alla rigenerazione urbana".

La mozione

La mozione impegna sindaco e giunta "ad avviare un censimento conoscitivo della popolazione residente e dimorante nell'area del Centro Storico individuata dalla perimetrazione di cui all'Allegato A del Regolamento comunale, come successivamente ampliata" con l'emendamento, respinto, presentato da Empoli del Fare il 30 marzo scorso. "Ad effettuare una ricognizione degli immobili sfitti, inutilizzati o in stato di abbandono, distinguendo quelli a destinazione residenziale da quelli a destinazione commerciale o direzionale e verificando, ove consentito dalla normativa vigente, le condizioni di utilizzo e le eventuali prospettive di recupero" e a predisporre un censimento dei fondi commerciali, "distinguendo attività attualmente operative, fondi sfitti o inutilizzati, superficie complessiva delle rispettive categorie, settore merceologico e relativo codice Ateco delle attività presenti". La mozione chiede inoltre di "rilevare, ove possibile, la consistenza delle utenze domestiche e non domestiche presenti nell'area, quale elemento utile alla valutazione dell'efficacia dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti al fine anche di eliminare lo stazionare dei contenitori per la raccolta dei rifiuti in concomitanza dell’apertura degli esercizi commerciali e di ristorazione" e di predisporre, in base ai dati raccolti, una relazione conoscitiva da trasmettere al Consiglio comunale entro 120 giorni dall'approvazione della mozione "affinché possa costituire la base per la definizione di un piano organico di interventi finalizzati alla riqualificazione e alla valorizzazione del Centro Storico".

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