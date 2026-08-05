Da Montelupo al Portogallo, trasferta per la festa della ceramica di Barcelos

Ci fu un tempo in cui la ceramica, come prodotto di esportazione, collegava tutti i Paesi del Mediterraneo, estendendo poi la propria rete di scambi fino all'Atlantico e persino oltre oceano, come testimoniano numerosi ritrovamenti archeologici.

Sono noti e radicati gli scambi fra Montelupo e il borgo di Moustiers-Sainte-Marie, in Provenza, e la cittadina spagnola di Manises, alle porte di Valencia.

Proprio a Manises, in occasione della loro festa della ceramica, il sindaco Simone Londi e il vicesindaco Francesco Desii hanno avviato un confronto proficuo con i rappresentanti di Barcelos, cittadina portoghese rinomata per la produzione artistica. Da qui è nato l'invito all'amministrazione di Montelupo a partecipare alla 43ª edizione della loro Mostra dell'Artigianato e della Ceramica.

Barcelos, nel nord del Portogallo, è riconosciuta dall'UNESCO come Città Creativa per l'Artigianato e le Arti Popolari: la sua tradizione ceramica è nota soprattutto per il "Galo de Barcelos", il gallo colorato divenuto simbolo del Paese, oltre che per la produzione di ceramiche utilitarie e figure in terracotta.

A rappresentare Montelupo è stata l'assessora alla cultura Aglaia Viviani, accompagnata dalla ceramista Iris Arregui, docente della scuola della ceramica di Montelupo.

"Desidero ringraziare il sindaco Mário Constantino Lopes e il presidente dell'Assemblea Municipale, Fernando Santos Pereira, per l'invito e la piacevole accoglienza in occasione della Mostra dell'Artigianato e della Ceramica: un evento di straordinario successo, giunto alla 43ª edizione. È stato un momento proficuo di conoscenza e di confronto, da cui sono emersi spunti per future collaborazioni. Oggi come secoli fa, questo è ancora il potere della ceramica: creare relazioni. Gli oggetti sono molto più che scodelle, vasi, sculture, piatti: sono veicolo di scambio, opportunità di conoscenza. Ed è bello che, in un mondo sempre più connesso virtualmente, la conoscenza passi ancora da un prodotto materico come la ceramica".

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino

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