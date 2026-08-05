Deposito Eni di Calenzano, la firma dell’accordo per la riconversione dell’area

dalla Regione Calenzano
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Regione Toscana, Comune di Calenzano ed Eni Industrial Evolution sottoscriveranno domani il Protocollo d'intesa

Il futuro dell’area dell’ex deposito carburanti di Calenzano in un accordo. Regione Toscana, Comune di Calenzano ed Eni Industrial Evolution sottoscriveranno domani, giovedì 6 agosto, il Protocollo d'intesa che definisce tutti i contenuti del percorso di riconversione dell'area di via Erbosa, a poco più di un anno e mezzo dall'esplosione del 9 dicembre 2024, che causò la morte di cinque persone, il ferimento di altre 28 e ingenti danni al territorio circostante.

L’appuntamento è fissato alle 13 a Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo 10 a Firenze (Sala Azzurra).

Il documento sottoscritto sarà illustrato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dal sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani e, in connessione online, per Eni, da Giuseppe Ricci, direttore Industrial Transformation di Eni S.p.A, da Umberto Carrara, amministratore delegato Eni Industrial Evolution S.p.A., e da Francesco Manna, responsabile local public Affairs Italia Eni S.p.A.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

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