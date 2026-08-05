Dermatologia di Lucca protagonista in uno studio nazionale sul trattamento della scabbia

La Dermatologia di Lucca, diretta da Carlo Mazzatenta, è tra i protagonisti di un importante studio multicentrico nazionale appena pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale “The Lancet Infectious Diseases”, dal titolo “Effectiveness of scabies treatments in Italy (SCAB-net): a prospective observational study”.

La struttura lucchese partecipa a questa pubblicazione internazionale sul trattamento della scabbia, malattia molto contagiosa e diffusa, oltre che con il direttore Carlo Mazzatenta, con altri due medici della struttura, Michela Magnano e Andrea Bassi.

Il valore di questo risultato scientifico è ancora più significativo se si considera che proprio i professionisti della Dermatologia lucchese sono stati tra i primi, già nel 2021, a segnalare un cambiamento importante nella risposta terapeutica alla scabbia. In quell’anno, infatti, il dottor Mazzatenta, insieme ai colleghi Vincenzo Piccolo, Giuseppe Argenziano e Andrea Bassi, pubblicò sulla rivista del “Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology” un contributo scientifico in cui veniva evidenziata una possibile riduzione di sensibilità della scabbia alla tradizionale terapia con permetrina.

L’osservazione clinica era nata proprio dall’esperienza diretta maturata a Lucca: il team di Dermatologia si era infatti accorto che il trattamento allora considerato standard non mostrava più la stessa efficacia registrata negli anni precedenti. Un segnale importante, rilevato sul campo e trasformato in evidenza scientifica, trovando nel tempo una conferma anche da parte di numerosi altri centri italiani.

Da quelle prime osservazioni è nato un percorso di approfondimento che ha portato alla realizzazione dello studio prospettico nazionale pubblicato oggi da “The Lancet Infectious Diseases”, confermando su scala più ampia quanto la Dermatologia di Lucca aveva già intuito e documentato alcuni anni fa.

Si tratta di un riconoscimento significativo per la struttura lucchese e per l’intera Azienda USL Toscana nord ovest, che vede valorizzata la qualità del lavoro clinico e di ricerca dei propri professionisti. Il contributo dato dalla Dermatologia di Lucca dimostra infatti come l’osservazione attenta dell’attività quotidiana, unita alla capacità di fare rete con altri centri, possa tradursi in un avanzamento concreto delle conoscenze scientifiche e in un miglioramento delle strategie terapeutiche a beneficio dei pazienti.

La scabbia. La scabbia è una malattia pruriginosa, molto contagiosa, causata dall’acaro “Sarcoptes scabiei hominis”, un parassita che compie il suo intero ciclo vitale nell’epidermide umana e sopravvive per pochi giorni al di fuori di essa. È una malattia diffusa in tutto il mondo, senza differenze di etnie o classi sociali. La trasmissione avviene per contatto stretto e per questo si diffonde con grande facilità nei nuclei familiari e in ambienti comunitari. Negli ultimi anni i casi di scabbia sono aumentati, complici probabilmente gli spostamenti internazionali e anche, appunto, la resistenza maturata dall’acaro responsabile della malattia.

Fonte: Asl Toscana nord ovest - Ufficio stampa

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