Europei di nuoto, Ginevra Taddeucci conquista un altro oro nella 5 km

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Foto di Andrea Masini / DBM / Deepbluemedia.eu

Dopo il successo nella 10 km, l'azzurra trionfa anche nella Senna. Bronzo per Barbara Pozzobon nella gara femminile di fondo

L'Italia festeggia un'altra straordinaria giornata agli Europei di nuoto in acque libere di Parigi. Ginevra Taddeucci ha conquistato la medaglia d'oro nella 5 chilometri, bissando il successo ottenuto il giorno precedente nella 10 chilometri.

Per l'azzurra si tratta del secondo titolo continentale consecutivo nella rassegna francese, confermando il suo eccellente stato di forma nelle acque della Senna.

A completare la festa della nazionale italiana è arrivata anche la medaglia di bronzo di Barbara Pozzobon, che ha chiuso la gara al terzo posto, regalando all'Italia una nuova doppietta sul podio nella competizione continentale.

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