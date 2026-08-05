Festa de l'Unità, a Fucecchio è ospite Dario Nardella

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A Fucecchio, in zona palazzetto, è in corso la Festa de l'Unità 2026, organizzata dal Partito Democratico locale insieme ai Giovani Democratici e alle Democratiche di Fucecchio. Mercoledì 5 agosto la giornata si apre alle ore 19.00 con l'appuntamento "Dai territori all'Europa", un aperitivo che vedrà protagonisti l'europarlamentare Dario Nardella e Alessio Spinelli, già sindaco di Fucecchio e attuale consigliere del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Un'occasione di confronto sul rapporto tra le realtà locali e le istituzioni europee.

La serata prosegue alle 21.30 con un incontro dal titolo "Orizzonte Medioriente. Dalla striscia di Gaza allo stretto di Hormuz: le tensioni che infiammano il mondo", dedicato alle crisi geopolitiche che stanno scuotendo la regione mediorientale. A discuterne saranno il professor Marco Tremori, esperto di geografia umana, e la giornalista Alice Pistolesi, dell'Atlante delle guerre.

 

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