Furti con spaccata in Valdarno, arrestate due persone

Un 35enne e un 21enne sono stati arrestati nel Valdarno aretino per alcuni furti con spaccata avvenuti tra aprile e giugno.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, i due malviventi riuscivano regolarmente a penetrare all’interno di chioschi, mercati, negozi di elettrodomestici, per impossessarsi dei soldi contenuti nei registratori di cassa o nascosti nei cassetti dei negozi. Per mettere a segno i colpi, i due usavano oggetti acuminati per infrangere le vetrine dei locali. In un caso, avevano addirittura utilizzato una bombola del gas per rompere la porta d’ingresso a vetri dell’esercizio commerciale.

Per non farsi individuare dai militari dell’Arma rompevano le telecamere presenti in prossimità degli esercizi pubblici. Nell’unico colpo messo a segno in orario di apertura, si sono presentati a bordo di un'auto e, mentre uno faceva il palo in auto con il motore acceso, l’altro entrava, armato di coltello, nel bar preso di mira e, dopo aver minacciato il titolare, feriva il barista e rubava l'incasso.

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