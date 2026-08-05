Grest "Gli Ortacci" a Vitolini, un mese tra giochi e creatività

Dal 29 giugno al 30 luglio si è svolto a Vitolini il GRuppo ESTivo “Gli Ortacci”, che prende il nome dall’associazione che ne gestisce gli spazi. Il GREST, giunto alla terza edizione, è stato organizzato dalle Parrocchie di Vitolini, Vinci e Sant’Ansano, con la collaborazione dell’associazione ‘La Compagnia degli Ortacci’, della quale è presidente Paola Morini.

Per ben cinque settimane, dal lunedì al venerdì, con orario 8/14, sono stati accolti in media 25 fra bambini e bambine dai 7 agli 11 anni, con un’estensione sperimentale a qualche iscritto alla scuola dell’infanzia. Soddisfatti anche gli organizzatori, il parroco in primis, mons. Renato Bellini: "È sempre un piacere per le nostre parrocchie poter offrire questo tipo di servizio per i bambini e le bambine, che così possono stare insieme, giocare ed anche confrontarsi a partire da un tema, che quest’anno ha avuto al centro San Francesco, nella ricorrenza dell’ottavo centenario dalla morte".

"I bambini e le bambine – spiega la coordinatrice, Patrizia Bicci – hanno avuto diversi spunti di riflessione ispirati alla figura di San Francesco, che hanno scandito le varie settimane: la vita del Santo, la sua idea di amicizia, il suo zelo nel ‘riparare la casa di Dio’ e la natura. Peccato – sottolinea Bicci a questo proposito – che quest’anno non abbiamo potuto fare passeggiate a causa del caldo torrido". Ma, in fondo, il cruccio è ampiamente compensato dal fatto che la sede del Grest – proprio a fianco della Chiesa di San Pietro – si trova in una sorta di ‘isola felice’ immersa nella natura, e può godere di un’ombrosa vegetazione e di una magnifica vista sugli oliveti circostanti. Ad aiutare nei laboratori didattici, nei giochi e nei compiti, sono state le volontarie, 5/6 per ogni giorno fra studentesse, insegnanti o ex insegnanti. In programma anche il pranzo, "anch’esso un momento educativo – prosegue la coordinatrice – al quale ognuno dà il proprio contributo, e per questo abbiamo scritto insieme su un cartellone alcune regole specifiche, con accanto quelle di ordine più generale". Da parte degli organizzatori, Mons. Bellini, Patrizia Bicci, Paola Morini e le volontarie del gruppo, l'augurio che il Grest possa ripetersi ogni anno.

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