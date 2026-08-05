In lutto l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pistoia, muore Patrizia Niccolai

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La scomparsa dopo una rapida malattia di Patrizia Niccolai, per oltre 20 anni riferimento della segreteria dell’Ordine

È con dolore e commozione che l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pistoia piange la scomparsa dopo una rapida malattia di Patrizia Niccolai, per oltre 20 anni riferimento della segreteria dell’Ordine per tutti gli iscritti e i colleghi.
La sua figura si è distinta nel tempo per uno straordinario spirito di servizio, sempre caratterizzato da grande competenza, costante disponibilità e umanità.
L’Ordine - la Presidente dottoressa Paola David, il Consiglio, le colleghe Ilaria e Claudia della Segreteria e l’ufficio stampa - insieme a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e di collaborare con lei in questi anni, si stringe con profondo affetto alla famiglia in questo momento di grande dolore.

Fonte: Ufficio stampa Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Pistoia

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