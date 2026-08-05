Incendio nei boschi di Castell'Azzara, elicotteri e canadair in azione

Cronaca Castell'Azzara
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Il rogo è divampato nella zona di Selvena. Sul posto squadre dell’Unione dei Comuni Amiata e Colline del Fiora e vigili del fuoco per contenere l’incendio

Un incendio boschivo è divampato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13.30, in località Selvena, nel territorio comunale di Castell'Azzara, in provincia di Grosseto. Per fronteggiare il rogo sono stati attivati anche quattro elicotteri della flotta regionale antincendi boschivi e un canadair della flotta nazionale

Il sistema regionale si è mobilitato immediatamente per circoscrivere le fiamme e limitare i danni alla vegetazione. Sul posto stanno operando le squadre dell’Unione dei Comuni Amiata e dell’Unione dei Comuni Colline del Fiora, insieme al personale dei vigili del fuoco.

La conformazione dell’area e la presenza di alcuni punti difficilmente raggiungibili hanno spinto la sala operativa regionale a disporre l’intervento dei mezzi aerei. "I velivoli stanno effettuando continui sganci dall'alto per contenere l'avanzata delle fiamme e facilitare il lavoro a terra degli operatori", spiegano dalla Regione.

Sono in corso le valutazioni per l’eventuale invio di ulteriori squadre e mezzi aerei, mentre proseguono le operazioni di contenimento dell’incendio.

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