Incendio di vegetazione a Terricciola

Un incendio di vegetazione è divampato nel primo pomeriggio di oggi in prossimità della strada provinciale 42 Terricciolese, nel comune di Terricciola. L'allarme è scattato intorno alle 13.20 e ha richiesto l'intervento di più squadre dei vigili del fuoco del comando di Pisa.

Le fiamme hanno interessato circa un ettaro di vegetazione in un'area impervia. Per contenere rapidamente il rogo ed evitare che potesse estendersi verso il centro abitato è stato impiegato anche "Eli Drago", l'elicottero della flotta nazionale dei vigili del fuoco, il cui intervento si è rivelato determinante nel bloccare l'avanzata dell'incendio.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine, una seconda squadra dei vigili del fuoco impegnata nel servizio Antincendi Boschivi (AIB) della Regione Toscana e il personale dell'organizzazione regionale AIB, che ha collaborato alle operazioni di spegnimento e bonifica.

Le operazioni si sono concentrate sulla completa messa in sicurezza dell'area e sull'eliminazione di eventuali focolai residui. Al momento non si segnalano persone coinvolte.

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