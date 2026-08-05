Drammatico incidente nel Pistoiese, 33enne perde la vita

Cronaca Pistoia
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Un giovane di 33 anni è morto dopo un grave incidente sulla montagna sopra Pistoia. Lo scontro è avvenuto nella serata di martedì 4 luglio, il ferito - di origini albanesi e residente a Altopascio - è morto in ospedale nella notte.

Verso le 19.30 di ieri lungo la SS64 vicino al traforo in prossimità di Spedaletto il 33enne era alla guida della sua moto insieme a altri motociclisti che lo seguivano. Per motivi da chiarire, si è scontrato un un suv che arrivava dalla parte opposta. L'impatto è stato violento, il ferito è stato sbalzato a decine di metri.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi per portare via il 33enne, finito al San Jacopo in codice rosso. Nel corso della serata l'elisoccorso Pegaso lo ha trasportato a Careggi, dove ha perso la vita.

 

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