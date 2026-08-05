Incidente sul lavoro a Montespertoli: 52enne ferito alla mano, rischia di perdere un dito

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di mercoledì 5 agosto in via Colle di Montalbino, nel territorio comunale di Montespertoli. Un operaio di 52 anni ha riportato un forte trauma alla mano sinistra mentre stava lavorando con due lastre di ferro.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimasto con l’arto incastrato tra le due lame metalliche, riportando una grave lesione a un dito. L’allarme è scattato poco dopo le 11.

Il lavoratore è stato trasferito a Careggi di Firenze. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i tecnici della Medicina del lavoro dell’Asl Toscana Centro, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’infortunio e verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza.

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