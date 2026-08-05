Incidente sulla Terni-Rieti, lutto cittadino a Massa per Graziella Baldini e Paolo Cosci

Cronaca Massa
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I funerali della coppia si terranno il 7 agosto al Santuario della Madonna dei Quercioli

Il Comune di Massa ha proclamato il lutto cittadino per venerdì 7 agosto, giorno dei funerali di Graziella Baldini e Paolo Cosci, la coppia massese morta nell’incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi lungo la Terni-Rieti.

Le esequie si svolgeranno alle 16.30 al Santuario della Madonna dei Quercioli, dove la comunità si riunirà per dare l’ultimo saluto alle due vittime.

La decisione dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Persiani, è stata assunta per rappresentare il dolore e la commozione che hanno colpito la città. Il Comune ha spiegato che il provvedimento vuole essere "un modo solenne e concreto per testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione comunale e della città alle famiglie delle vittime".

L’amministrazione ha inoltre rinnovato "il proprio sentimento di vicinanza e partecipazione alle famiglie di Graziella Baldini e Paolo Cosci, condividendo con tutta la cittadinanza questo momento di profondo lutto".

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