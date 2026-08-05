Incidente tra quattro veicoli sull'Aurelia: tre feriti

Incidente nel pomeriggio lungo la strada statale 1 "Via Aurelia", all'altezza del chilometro 328,300, nel territorio comunale di Pisa. Per cause in corso di accertamento, quattro veicoli sono rimasti coinvolti nel sinistro.

Il bilancio è di tre persone ferite. L'incidente ha reso necessario l'intervento dei soccorsi e ha provocato rallentamenti alla circolazione durante le operazioni di gestione dell'emergenza.

Anas ha comunicato che, una volta completate la rimozione dei mezzi incidentati e la messa in sicurezza del piano viabile, la circolazione è stata completamente ripristinata. La viabilità lungo il tratto interessato è tornata regolare

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