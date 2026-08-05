La solidarietà torna in piazza: la Misericordia di Empoli annuncia la quarta edizione di 'We Care Empoli'

Per il quarto anno consecutivo la Misericordia di Empoli porta la solidarietà in piazza con "We Care Empoli": la cena di beneficenza aperta a tutta la comunità e dedicata a raccogliere fondi a favore di enti e associazioni che si adoperano per le persone più fragili del territorio. L’edizione 2026 si terrà martedì 15 settembre, come sempre nella suggestiva cornice di piazza Farinata degli Uberti a Empoli.

Il ricavato della serata sarà devoluto in sostegno di progetti dedicati a persone affette da Alzheimer e alle loro famiglie, grazie all’impegno di A.I.M.A. sezione Empolese Valdelsa Valdarno Inferiore e della Fondazione Vincenzo Chiarugi di Empoli. Si tratta di due importanti realtà del territorio, impegnate quotidianamente nell'assistenza, nel sostegno e nella realizzazione di servizi destinati alle persone colpite da questa patologia invalidante, ai loro familiari e ai caregiver, che accompagnano i pazienti nel difficile percorso della malattia.

We Care Empoli è un appuntamento consolidato e atteso da tutta la Misericordia di Empoli che, nelle precedenti edizioni, ha coinvolto centinaia di cittadini, associazioni, imprese e istituzioni, in una straordinaria mobilitazione di solidarietà. Un impegno collettivo che ha portato aiuti concreti a favore dell’Emporio Solidale, dell’autismo con i progetti dell’associazione Fiori di Vetro e del potenziamento delle attività della Protezione Civile della Misericordia di Empoli nel 2025.

Un ritorno che la Misericordia annuncia non grande gioia: “Stiamo lavorando alla nuova edizione di We Care Empoli, quest’anno dedicata a un tema a cui teniamo molto e per il quale ci adoperiamo ogni giorno con impegno, grazie all’azione della Fondazione Vincenzo Chiarugi e al supporto immancabile della locale sezione di A.I.M.A. L’auspicio è quello di vedere una bella piazza piena di persone a cui sin da ora va il nostro più sincero ringraziamento”.

Come nelle precedenti edizioni aziende, associazioni e altre realtà del territorio potranno partecipare all’evento portando il loro contributo come sponsor.

I privati cittadini potranno partecipare alla serata e sostenere i progetti acquistando direttamente online il biglietto sul sito della Misericordia di Empoli al link

https://misericordia.empoli.fi.it/prodotto/biglietto-we-care-empoli-2026/.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Misericordia di Empoli via email all’indirizzo eventi@misericordia.empoli.fi.it o chiamare il numero 0571 7255.

Fonte: Ufficio stampa Misericordia di Empoli

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