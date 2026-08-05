Livith Societies rafforza il piano welfare aziendale: "Investimento a favore delle persone"

Livith Societies, ecosistema di realtà imprenditoriali nate dall’esperienza di Livith Spa, azienda leader nel settore dei sistemi anticaduta per lavori in quota e in ambienti confinati con sedi in Italia e all’estero, annuncia il rafforzamento del proprio piano di welfare aziendale. L’incremento segna un +19%, portando il valore del beneficio riconosciuto a tutti i 120 collaboratori del gruppo, dai 1.050 euro del 2025 ai 1.250 euro del 2026.

Per il sesto anno consecutivo, viene spiegato da Livith, "il gruppo conferma lo stanziamento di fondi per l’attivazione del welfare aziendale: una misura che mira ad aumentare il benessere e favorire un migliore equilibrio tra vita privata e professionale. Per il 2026-2027 l’incentivo non solo è stato confermato nonostante la pressione fiscale e l’aumento dei costi del carburante, ma anche incrementato per tutte le collaboratrici e i collaboratori, indipendentemente dall’azienda di appartenenza e dal raggiungimento di budget o obiettivi, aziendali o personali".

Un "investimento concreto" continua la nota, "che conferma la volontà del gruppo di continuare a incentivare e supportare con misure reali il benessere delle persone occupate nelle cinque aziende del gruppo (Livith Spa, Licord Spa, Connecta Srl, Zhero Srl e Zhero Engineering Srl) ponendo come obiettivo la qualità della vita, l’inclusione e la crescita personale e lavorativa delle collaboratrici e dei collaboratori. La work culture di Livith Societies mette al centro le persone, attraverso un ambiente di lavoro sempre più attento alle esigenze dei dipendenti, dove le potenzialità e le attitudini dei singoli sono supportate e incentivate: perché il benessere personale è il fondamento per una crescita solida dell’intero sistema aziendale".

Giacomo Di Furia, chairman di Livith Societies

L'aumento dell’importo welfare, specificano dal gruppo, consentirà a tutti i dipendenti di accedere a un ventaglio ancora più ampio di servizi erogati attraverso una piattaforma specializzata nel settore. Gli utenti potranno scegliere tra buoni spesa, shopping e carburante, sport, benessere, viaggi, cultura e tempo libero, ma anche istruzione e formazione, assistenza alla famiglia, trasporto pubblico, previdenza e salute. Per quanto riguarda la salute sono confermati anche i fondi sanitari con possibilità di visite ed esami erogati a titolo gratuito, a costo ridotto o con parziale rimborso, a seconda della struttura convenzionata scelta per il servizio.

"Il 2026 ha visto anche un’importante novità per quanto riguarda la formazione aziendale, ovvero la nascita della Livith Academy. Il nuovo progetto formativo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del gruppo: un piano pensato per promuovere formazione continua, sviluppo delle competenze e condivisione del know-how all’interno dell’organizzazione".

"Crediamo che il successo di tutte le nostre aziende – sottolinea il chairman di Livith Societies, Giacomo Di Furia – passi attraverso il benessere, la motivazione e la soddisfazione di chi ogni giorno contribuisce alla nostra crescita. Per questo abbiamo deciso di aumentare il valore del piano welfare, offrendo un supporto ancora più significativo a tutte le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori".

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