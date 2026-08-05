Lorenzo Carlotti arriva all'Abc Solettificio Manetti

E’ scuola Don Bosco Livorno il primo volto nuovo dell’Abc Solettificio Manetti. Si tratta di Lorenzo Carlotti, ala classe ’03, reduce dall’ultima stagione come avversario dei gialloblu tra le fila della Folgore Fucecchio. Originario di Calcinaia, Carlotti è un prospetto giovane ma che vanta già diversi trascorsi in serie C, cui si aggiunge anche un’esperienza al piano di sopra in B Interregionale.

“Sono contento di entrare a far parte della famiglia Abc – esordisce Lorenzo -, la grande tradizione e il prestigio della piazza mi hanno convinto ad intraprendere questa nuova avventura. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione della squadra e dell’allenatore per contribuire a raggiungere gli obiettivi della società”.

Una squadra al cui interno Lorenzo potrà dare un contributo importante e rappresentare un giocatore strategico, come lo definisce coach Alberto Tonfoni:

“Lorenzo è uno di quei giocatori con una dimensione interna ed esterna che può giocare sia da 3 che da 4. Giocatori che a me piacciono perchè riescono ad aprire il campo, segnare da fuori con continuità e difendere sia sugli esterni che sui lunghi. Si tratta dunque di un profilo molto funzionale ad una squadra che vorrà giocare con aggressività, fare cambi e dare pochi riferimenti. Inoltre, pur non avendolo mai allenato, ho avuto riscontri assolutamente positivi anche dal punto di vista umano e caratteriale, quindi credo sia la persona giusta per rappresentare un tassello fondamentale all’interno del nostro organico”.

LA CARRIERA

Si avvicina alla pallacanestro e muove i primi passi nel Basket Calcinaia, per poi svolgere praticamente tutto il settore giovanile nel Don Bosco Livorno, dove partecipa ai campionati di eccellenza fino all’esordio in C Gold nella stagione 2020/2021. Tra le fila labroniche, nei due anni successivi, completa il suo percorso di crescita proseguendo l’esperienza in C Gold, finché nell’estate 2023 arriva la chiamata del Basket Cecina, al piano di sopra. Seguono due stagioni da protagonista in serie C con le maglie di Pino Dragons e Folgore Fucecchio, nell’ultima delle quali viaggi ad una media di 10 punti ad allacciata di scarpe, preludio alla nuova avventura a tinte gialloblu.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

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