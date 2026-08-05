Marina di Pisa, valori di alga Ostreopsis entro i limiti

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I risultati degli ultimi rilievi di Arpat

A seguito degli ultimi monitoraggi effettuati da Arpat sul litorale pisano si rende noto che i valori di "Ostreopsis ovata" rilevati nel tratto di costa di Marina di Pisa in corrispondenza di via della Repubblica Pisana sono corretti e dunque entro i limiti, così come i valori nel tratto di Marina di Pisa sud, in corrispondenza di via Litoranea, e all’altezza di via Crosio. I campionamenti eseguiti in data 3 agosto lungo il litorale pisano hanno evidenziato una concentrazione di Ostreopsis inferiore al valore limite di 10.000 cell/L.

In occasione dei rilievi fatti lo scorso 16 luglio non si era resa necessaria alcuna misura precauzionale, solo un invito a porre particolare attenzione nell’accesso all’arenile nel tratto in corrispondenza di via della Repubblica Pisana e alle aree prospicienti (fino a 100 metri).

Ulteriori informazioni sui monitoraggi effettuati da ARPAT per misurare la concentrazione di alga Ostreopsis ovata nelle acque marine sono consultabili al link https://www.arpat.toscana.it/ostreopsis-ovata/

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