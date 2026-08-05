Meteo ed estate: come proteggere il cane dal caldo e dagli imprevisti

Le prime ondate di calore sulla Toscana arrivano ormai già a giugno, e con l'afa che si concentra sulle zone interne dell'Empolese Valdelsa, il tema non riguarda solo anziani e persone fragili. Anche i cani pagano il conto delle temperature alte, spesso senza che il proprietario se ne accorga in tempo. A differenza nostra, i cani non sudano per raffreddarsi: disperdono il calore quasi solo con la respirazione, e quando l'aria è calda e umida quel meccanismo va in difficoltà.

Il risultato è che colpi di calore e disidratazione restano tra le emergenze veterinarie più frequenti dei mesi estivi, e spesso si tratta di episodi evitabili. Prima di partire per le vacanze o di organizzare l'estate in città, vale la pena capire dove stanno i rischi e come muoversi. Chi vuole mettere in conto anche le spese impreviste può valutare una assicurazione cane, ma la prima difesa resta sempre la prevenzione quotidiana.

Chi rischia di più e perché

Non tutti i cani reagiscono al caldo allo stesso modo. Alcuni soggetti hanno una termoregolazione meno efficiente e vanno tenuti d'occhio con più attenzione, soprattutto nelle giornate con il bollino arancione o rosso che ogni estate colpiscono anche Firenze e le città toscane.

Le categorie più esposte sono queste:

- Cuccioli e cani anziani, che regolano la temperatura corporea con maggiore fatica

- Razze brachicefale come il carlino, che hanno il muso schiacciato e faticano a respirare bene anche in condizioni normali

- Cani in sovrappeso oppure obesi

- Soggetti con patologie cardiache o respiratorie già note.

Se il tuo cane rientra in uno di questi gruppi, l'asticella dell'attenzione va alzata: bastano una passeggiata nell'orario sbagliato o un paio d’ore in un ambiente poco ventilato per passare dal fastidio all'emergenza.

Le regole per le giornate più calde

La logica è semplice: ridurre l'accumulo di calore e tenere il cane idratato. L'acqua deve essere sempre fresca e pulita, cambiata più volte al giorno, meglio se distribuita in più ciotole così che l'animale sia invogliato a bere. In casa aiuta mantenere una temperatura intorno ai 22-24 gradi - senza però esporre il cane al getto diretto del condizionatore . e tenere le tende abbassate nelle ore centrali.

Le passeggiate vanno spostate alla mattina presto e a dopo il tramonto, quando l'asfalto si è raffreddato. C'è un test rapido che vale la pena ricordare: appoggia il dorso della mano sul marciapiede per cinque o sei secondi. Se scotta per te, è troppo caldo anche per i polpastrelli del cane, e in quel caso meglio scegliere percorsi sull'erba e all'ombra, oppure rimandare l'uscita. Un errore da non commettere mai, nemmeno per pochi minuti, è lasciare il cane in auto: l'abitacolo si trasforma in una trappola in pochissimo tempo, anche con i finestrini socchiusi e la vettura parcheggiata all'ombra.

Un falso mito da sfatare riguarda la tosatura estiva. Sui cani a pelo lungo il mantello funziona da isolante naturale e aiuta la termoregolazione, quindi raparlo del tutto è spesso controproducente. Meglio una spazzolatura regolare che rimuove il pelo morto e favorisce la traspirazione. Per le raccomandazioni ufficiali complete si può consultare la guida del Ministero della Salute dedicata alla protezione di cani e gatti dal caldo.

Riconoscere un colpo di calore

Saper leggere i primi segnali fa la differenza, perché un colpo di calore può aggravarsi nel giro di pochi minuti. I sintomi da tenere a mente sono il respiro molto affannoso, la salivazione eccessiva, la debolezza o i barcollamenti, il vomito e, nei casi più seri, la perdita di coscienza.

Se sospetti che stia succedendo, la prima cosa da fare è contattare subito il veterinario. Nel frattempo sposta il cane in un luogo fresco e ventilato e comincia a bagnarlo con acqua fresca ma non ghiacciata, concentrandoti su zampe, addome, collo e ascelle. L'acqua gelata è da evitare, perché un raffreddamento troppo brusco provoca vasocostrizione e rischia di peggiorare la situazione. Anche quando il cane sembra riprendersi, conviene tenerlo sotto osservazione nelle 24-48 ore successive, dato che gli effetti possono manifestarsi in ritardo.

Viaggi e imprevisti: quando la copertura assicurativa aiuta

L'estate è anche la stagione degli spostamenti, e in viaggio i rischi cambiano forma. Le soste vanno pianificate con accesso all'acqua e momenti di riposo all'ombra, ed è utile controllare in anticipo se la meta prevede aree verdi e percorsi adatti. In spiaggia occhio alla sabbia bollente e all'acqua di mare, che può irritare la pelle, e attenzione ai corpi estranei come ami o lenze che il cane potrebbe ingerire.

Anche con tutte le precauzioni del caso, qualche imprevisto capita: un boccone di troppo raccolto sulla battigia, una ferita, un malessere improvviso lontano da casa. In questi scenari una polizza sanitaria può alleggerire il peso delle spese veterinarie, perché è pensata proprio per gli eventi imprevisti e non per i costi di routine. Le coperture in genere riguardano interventi chirurgici, ricoveri, esami diagnostici come ecografie o TAC, visite specialistiche e terapie a seguito di infortunio o malattia. Restano invece fuori le spese prevedibili, come vaccini, antiparassitari e trattamenti di prevenzione, insieme alle patologie pregresse.

Ecco un quadro sintetico di cosa una polizza tipicamente copre e cosa no:

Solitamente coperto Solitamente escluso Interventi chirurgici dopo infortunio o malattia Vaccini, richiami e antiparassitari Ricoveri e degenze Sterilizzazione non legata a una patologia Esami diagnostici (ecografia, TAC, risonanza) Toelettatura e cure estetiche Visite specialistiche Cibi dietetici e integratori Terapie post intervento Malattie pregresse o congenite

Prima di scegliere conviene leggere con attenzione tre voci del contratto: le esclusioni, cioè ciò che non è mai coperto; la franchigia, una somma fissa a carico del proprietario; lo scoperto, la percentuale di spesa che resta da pagare. La polizza migliore non è quella che costa meno, ma quella che dice con chiarezza cosa rimborsa e cosa no. Per il resto, l'estate del tuo cane si gioca soprattutto sulle abitudini di ogni giorno: acqua sempre disponibile, uscite negli orari giusti e un occhio attento ai primi segnali di malessere.