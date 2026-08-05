Muore sul lavoro un uomo di 44 anni a Carrara

Cronaca Carrara
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Un uomo di 44 anni è morto sul lavoro a Carrara. La vittima sarebbe stata schiacciata da alcune lastre mentre stava lavorando in un'azienda di marmo. I fatti sono avvenuti poco dopo le 8 di mercoledì 5 luglio.

L'incidente sarebbe avvento nella ditta Santucci lungo la via Provinciale ad Avenza, quartiere di Carrara. Per l'uomo non c'è stato niente da fare, i soccorsi hanno potuto solo constatare il decesso.

Sul posto sono intervenuti diverse ambulanze e le forze dell'ordine. Presenti anche gli operatori della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl Toscana nord ovest che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza.

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