A 'Pillole di Storia' si analizza il legame tra Empoli e l'epoca napoleonica

In questa puntata Guerri analizza documenti d'archivio come lettere sulla chiusura dei monasteri e antichi listini prezzi del mercato cittadino
Torna 'Pillole di Storia' su Radio Lady. La nuova puntata con l'esperto Giovanni Guerri è ancora una volta incentrata sul legame storico tra Napoleone Bonaparte e la città di Empoli, o meglio, stavolta su come era Empoli durante l'epoca napoleonica.
In questa puntata Guerri analizza documenti d'archivio come lettere sulla chiusura dei monasteri e antichi listini prezzi del mercato cittadino. L'esperto inoltre mostra cimeli rari, tra cui una medaglia commemorativa e una lettera autografa di Napoleone, in più approfondisce al contempo l'evoluzione territoriale dei popoli di Pontorme, Montrappoli e Sant'Andrea.
L'intervento di Guerri intreccia aneddoti personali e analisi storiografica, sottolineando l'importanza delle riforme amministrative francesi per la democrazia moderna.
Riascolta tutta la puntata
La conversazione con la conduttrice Irene Rossi si conclude con un "richiamo alla memoria collettiva local" e e la promessa di "nuovi racconti storici previsti per la stagione autunnale".
Per questa stagione 'Pillole di Storia' termina, ma potete rivedere e riascoltare tutte le puntate su gonews.it, in attesa della prossima annata.
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