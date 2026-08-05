A 'Pillole di Storia' si analizza il legame tra Empoli e l'epoca napoleonica

Torna 'Pillole di Storia' su Radio Lady. La nuova puntata con l'esperto Giovanni Guerri è ancora una volta incentrata sul legame storico tra Napoleone Bonaparte e la città di Empoli, o meglio, stavolta su come era Empoli durante l'epoca napoleonica.

In questa puntata Guerri analizza documenti d'archivio come lettere sulla chiusura dei monasteri e antichi listini prezzi del mercato cittadino. L'esperto inoltre mostra cimeli rari, tra cui una medaglia commemorativa e una lettera autografa di Napoleone, in più approfondisce al contempo l'evoluzione territoriale dei popoli di Pontorme, Montrappoli e Sant'Andrea.

L'intervento di Guerri intreccia aneddoti personali e analisi storiografica, sottolineando l'importanza delle riforme amministrative francesi per la democrazia moderna.

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La conversazione con la conduttrice Irene Rossi si conclude con un "richiamo alla memoria collettiva local" e e la promessa di "nuovi racconti storici previsti per la stagione autunnale".

Per questa stagione 'Pillole di Storia' termina, ma potete rivedere e riascoltare tutte le puntate su gonews.it, in attesa della prossima annata.

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