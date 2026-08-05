Aprirà nel 2027 la scuola elementare di Ponte a Elsa

I lavori per la costruzione della nuova Scuola Primaria “C. Collodi” di Ponte a Elsa si concluderanno entro il 31 agosto 2026, nel rispetto del cronoprogramma previsto. L’Amministrazione comunale comunica però che l’effettivo trasferimento delle attività scolastiche nel nuovo edificio avverrà il 7 gennaio 2027, al rientro dalle vacanze natalizie, così da consentire il completamento di tutti i necessari collaudi tecnici e il rilascio delle certificazioni di agibilità.

Una scelta che nasce dalla volontà di garantire la massima sicurezza e funzionalità della struttura prima dell’ingresso di alunne, alunni e personale scolastico.

“Sappiamo quanto sia grande l’attesa delle famiglie e della comunità per l’apertura della nuova scuola – dichiara il Sindaco Simone Giglioli –. La conclusione dei lavori rappresenta un traguardo importante, ma è prioritario procedere con tutti gli approfondimenti e le verifiche necessarie affinché il nuovo edificio possa essere vissuto in totale sicurezza fin dal primo giorno”.

Parallelamente alla realizzazione dell’edificio, è stato previsto un investimento straordinario di circa 150mila euro per i nuovi arredi, con l’obiettivo di creare ambienti di apprendimento flessibili, stimolanti e accoglienti.

“La notizia più importante - conclude il Sindaco - è che la nuova scuola sarà pronta nei tempi previsti. Servirà soltanto qualche mese in più per completare tutte le verifiche, i collaudi e gli allestimenti necessari, così da accogliere bambine, bambini e personale scolastico in una struttura completamente rifinita, sicura e pienamente operativa. Abbiamo scelto di attendere qualche settimana in più perché il primo giorno nella nuova scuola sia davvero il migliore possibile. Sarà un luogo pensato per accompagnare la crescita delle bambine e dei bambini, favorendo curiosità, inclusione, relazioni e nuove opportunità educative. È un investimento sul futuro della nostra comunità e sulla qualità della scuola pubblica”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

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