Ruba in un negozio e aggredisce il titolare: arrestato 52enne a Firenze

Prima avrebbe rubato alcuni articoli da un negozio di piazza Santa Maria Novella, poi, scoperto dal titolare, avrebbe cercato di fuggire minacciando i presenti e aggredendo il commerciante. È con l'accusa di rapina impropria che un uomo di 52 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile nella serata di sabato 1° agosto.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il 52enne si sarebbe impossessato di tre paia di occhiali e di alcune cartoline, per un valore complessivo di circa 90 euro. Sorpreso dal titolare dell'attività, lo avrebbe minacciato per guadagnarsi la fuga.

Una volta in strada, avrebbe tentato di rubare una bicicletta parcheggiata nelle vicinanze per allontanarsi più rapidamente. Il proprietario del mezzo e un passante sono però intervenuti, impedendogli di portare a termine il furto. A quel punto l'uomo avrebbe estratto una lattina tagliata, usandola come arma impropria per intimidire chi cercava di fermarlo. Fallito anche il tentativo di impossessarsi della bici, si sarebbe allontanato a piedi.

Inseguito dal negoziante, durante la fuga avrebbe sfilato la cintura colpendo il titolare dell'esercizio commerciale nel tentativo di sottrarsi alla cattura. La corsa è terminata poco dopo grazie all'intervento di una pattuglia dei carabinieri, che è riuscita a bloccarlo e ad arrestarlo.

Nessuna delle persone coinvolte ha riportato lesioni. Il 52enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. L'arresto è stato successivamente convalidato dal giudice, che non ha disposto misure cautelari.

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