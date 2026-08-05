Sant'Anna, concerto per celebrare i 75 anni della ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania

L’Associazione Italo-Tedesca - Amici dell'Organo della Pace presenta il concerto in programma venerdì 7 agosto 2026 alle ore 18.00, promosso dal Consolato Generale di Germania a Milano in occasione del 75° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania.

L'iniziativa, fortemente voluta dalla Console Generale di Germania a Milano, Susanne Welter, che sarà presente al concerto, intende celebrare il valore del dialogo e dell'amicizia tra i due Paesi attraverso il linguaggio universale della musica.

Protagonisti della serata saranno tre musicisti di grande prestigio:

Uwe Koeller (Graz), tromba;

Max Westermann (Kassel), tromba;

Ulrich Walther (Graz), organo.

Il programma comprenderà anche "Musica per una Chiesa" del compositore tedesco Jan Müller-Wieland, opera che ebbe la sua prima esecuzione assoluta nel 2014 nella chiesa di Sant'Anna, divenendo una delle pagine simbolo del progetto culturale legato all'Organo della Pace.

Il concerto assume inoltre un profondo valore commemorativo. Per Max Westermann rappresenta infatti un ritorno particolarmente significativo: nel 2000, ancora studente, partecipò con l'orchestra della sua scuola allo scambio culturale tra Kassel e Capannori. In quell'occasione i giovani musicisti si esibirono anche presso il Monumento Ossario di Sant'Anna di Stazzema, luogo simbolo della memoria europea. Fu proprio durante quella visita che nacque l'idea di promuovere un'iniziativa benefica per la realizzazione di un nuovo organo, progetto che negli anni avrebbe dato vita all'esperienza dell'Organo della Pace, oggi riconosciuto come uno dei più significativi esempi di come la musica possa trasformare la memoria in dialogo e riconciliazione.

Attraverso questa iniziativa, l'Associazione Italo-Tedesca – Amici dell'Organo della Pace rinnova il proprio impegno nella promozione della musica quale strumento di pace, memoria condivisa e cooperazione europea.

Concerto:

Venerdì 7 agosto 2026 – ore 18.00

Interpreti

Uwe Koeller (Graz) – tromba

Max Westermann (Kassel) – tromba

Ulrich Walther (Graz) – organo

Evento promosso dal Consolato Generale di Germania a Milano, su iniziativa della Console Generale Susanne Welter, che sarà presente all’evento, in occasione del 75° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate