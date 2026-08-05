Stop a bagni e rafting sull'Elsa

Stop alla balneazione, al rafting e a tutte le attività di navigazione in un tratto del fiume Elsa per tutelare l'ecosistema del Parco fluviale SentierElsa. Il Comune di Colle Val d'Elsa sta predisponendo un'ordinanza che entrerà in vigore dalla prossima settimana e resterà valida fino al 30 ottobre.

Il divieto interesserà il tratto compreso tra il ponte di San Marziale e il ponte di Spugna e riguarderà esclusivamente le attività svolte in acqua. Il percorso pedonale del SentierElsa resterà invece regolarmente aperto e accessibile ai visitatori.

Alla base del provvedimento ci sono le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico del parco e gli studi condotti dall'Università di Siena, che hanno evidenziato la particolare fragilità dell'ecosistema fluviale, soprattutto nei mesi di maggiore affluenza. Secondo le valutazioni degli esperti, la balneazione, il continuo calpestio del fondale e l'utilizzo di gommoni e altri natanti possono compromettere i microhabitat, disturbare la fauna acquatica, danneggiare la vegetazione e aumentare la torbidità dell'acqua attraverso la sospensione dei sedimenti.

"SentierElsa è un patrimonio naturale prezioso e fragile che abbiamo il dovere di proteggere – spiega il sindaco Piero Pii –. Si tratta di una misura temporanea, fondata su valutazioni scientifiche, che punta a consentire una fruizione del parco compatibile con la tutela dell'ambiente e dei suoi delicati equilibri naturali".

L'area interessata dal provvedimento ricade nel Parco fluviale dell'Elsa, area naturale protetta di interesse locale istituita nel 1997. Il Comune ha inoltre avviato con la Regione Toscana l'iter per il riconoscimento del sito all'interno della Rete Natura 2000 e come Zona speciale di conservazione.

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