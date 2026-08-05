Terremoto Pisa, nessun danno agli edifici dell'Aoup

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(foto gonews.it)

A seguito delle verifiche tecniche disposte dall’Unità di crisi aziendale in seguito al terremoto di ieri, si è riscontrato che tutti gli edifici degli stabilimenti ospedalieri di Cisanello e Santa Chiara, compreso il 12, non hanno subito alcun danno in conseguenza  dell’evento sismico. Pertanto, da domani, tutti i servizi e le attività anche in quella sede saranno operativi a pieno ritmo e l’Unità di crisi è stata chiusa.

Fonte: AOU Pisa

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