Treno investe un gregge sulla Siena-Empoli, ritardi e cancellazioni sulla linea

Disagi sulla linea ferroviaria Siena-Empoli dopo che un treno regionale ha investito alcune pecore nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 12, nel tratto compreso tra Castellina Scalo, nel comune di Monteriggioni, e Poggibonsi.

Il convoglio, dopo l’impatto, è riuscito a riprendere la marcia e ha raggiunto la destinazione con pochi minuti di ritardo. Le operazioni di rimozione delle carcasse degli animali hanno però provocato ripercussioni sulla circolazione ferroviaria, con ritardi e cancellazioni parziali.

Al momento risultano coinvolte circa dieci corse, con i passeggeri riprotetti su treni successivi o tramite servizi bus sostitutivi. Sul luogo dell’investimento sono intervenuti il personale tecnico di Rfi, la Polizia ferroviaria e il servizio sanitario dell’Asl.

Secondo quanto comunicato da Rfi, "la circolazione dei treni tra Castellina in Chianti e Poggibonsi è momentaneamente sospesa per presenza di animali di grossa taglia in prossimità della linea". I treni della tratta Empoli-Siena possono quindi subire "ritardi, variazioni o cancellazioni", mentre è stato attivato un servizio bus sostitutivo tra Siena e Poggibonsi.

La circolazione ferroviaria, dopo il nulla osta della polfer, è poi ripresa nel pomeriggio.

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