Uccise figlia, scatta il piano provinciale di ricerca nell'Aretino

Proseguono senza esito le ricerche di Miah Billal, 45 anni, nato in Bangladesh, che si è allontanato nella serata del 2 agosto dalla Residenza sanitaria per disabili "Podere Modello" di Castiglion Fiorentino, dove si trovava sottoposto alla misura della libertà vigilata.

Per favorirne il rintraccio, la Prefettura di Arezzo ha diffuso una fotografia dell'uomo nell'ambito del Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Sul campo operano, sotto il coordinamento di una cabina di regia, carabinieri, vigili del fuoco, soccorso alpino, polizia locale e volontari della protezione civile.

Le autorità rivolgono un appello alla cittadinanza: chiunque dovesse notare il 45enne è invitato a non intervenire direttamente, ma a contattare immediatamente il Numero unico di emergenza 112, indicando con precisione il luogo dell'eventuale avvistamento.

Miah Billal era stato assolto perché giudicato incapace di intendere e di volere per i fatti del 21 aprile 2020, quando uccise la figlia di 4 anni e ferì il figlio maggiore. Per questo i giudici avevano disposto nei suoi confronti una misura di sicurezza della durata di dieci anni. Dopo un periodo trascorso in una Rems, era stato recentemente trasferito nella struttura sanitaria di Castiglion Fiorentino, dalla quale si è allontanato domenica sera.

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