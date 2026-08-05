UniPi, i video tornano sui totem digitali del Comune

Le immagini della nuova campagna dell'università di Pisa tornano per il secondo anno consecutivo sui totem digitali del Comune di Pisa affacciati sulle vie cittadine. Protagonisti della nuova campagna di orientamento dell’Ateneo “Unipi, da qui una nuova storia” due ragazze e un ragazzo che si confrontano con i dubbi che la scelta di un nuovo percorso pone.

I tre video affrontano le incertezze di chi ancora non ha chiaro cosa vuole diventare e dove vuole arrivare: scegliere l'università non significa avere le risposte già in mano ma anche, attraverso lo studio, confrontarsi, cambiare prospettiva, crescere.

"Scegliere l'università significa iniziare un percorso, non avere già tutte le risposte. Con questa campagna vogliamo dire alle future matricole che i dubbi fanno parte della scelta e che l'Università di Pisa è il luogo in cui questi dubbi possono trovare una risposta, coltivando i propri talenti, scoprendo nuove passioni e costruendo il proprio futuro. Siamo felici che questo messaggio possa raggiungere i giovani anche negli spazi della città, grazie alla collaborazione con il Comune di Pisa", commenta la professoressa Laura Marcucci, delegata per l'orientamento dell'Università di Pisa.

Protagonista dei video insieme all'Università è anche la città di Pisa. Le immagini seguono i tre giovani nei suoi luoghi, mostrando come l'esperienza universitaria non si esaurisca nelle aule, ma si intrecci con la vita della città.

“I totem digitali che abbiamo collocato – dice l’assessore al turismo del comune di Pisa Paolo Pesciatini - si inseriscono all’interno del nuovo sistema di orientamento cittadino per conoscere tutto quello che avviene nel nostro territorio, in quanto presenti nel centro storico e sul litorale. Riscontriamo il favorevole accoglimento da parte delle più importati istituzioni cittadine a usufruire di questi nuovi strumenti. Per questo ospitiamo con estremo piacere per il secondo anno la campagna informativa della nostra Università in modo che il messaggio possa raggiungere un numero ancora più significativo di persone, compresi i turisti che visitano la città”.

La campagna, che ha debuttato sui social di Unipi, prosegue quindi nelle piazze, davanti a passanti, turisti e futuri studenti. I totem, sei in totale e dotati di monitor ad alta definizione, diventano così strumenti dinamici di comunicazione urbana, che parlano del territorio, degli eventi e, da oggi, anche dell’università.

Fonte: Università di Pisa - ufficio stampa

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