Vino e olio, patto d'amicizia tra Montespertoli e Squinzano

I Consigli Comunali di Montespertoli (Firenze) e Squinzano (Lecce), riuniti nello stesso giorno ovvero lo scorso 30 luglio, hanno approvato il Patto di Gemellaggio, suggellando un legame tra due comunità unite dalla comune vocazione vitivinicola e olivicola.

L'accordo nasce dalla volontà condivisa dalle due amministrazioni di rafforzare i legami tra i territori attraverso la valorizzazione delle rispettive eccellenze: il vino e l'olio extravergine di oliva, patrimonio economico, sociale e culturale che da generazioni caratterizza sia Montespertoli sia Squinzano, entrambe "Città del Vino".

Il patto prevede scambi culturali e delegazioni reciproche in occasione di eventi come le locali feste del vino, la promozione di percorsi turistici integrati legati al vino e all'olio, la collaborazione tra scuole, associazioni e produttori dei due territori, oltre a future iniziative in ambito artistico, musicale e gastronomico. L'accordo avrà durata illimitata e potrà essere sviluppato con protocolli d'intesa specifici per singoli progetti.

“Montespertoli e Squinzano condividono molto più di un prodotto: condividono una storia fatta di lavoro nei campi, di famiglie che hanno tramandato saperi antichi e di comunità che hanno costruito la propria identità attorno alla terra. Questo patto di amicizia non è un gesto simbolico fine a sé stesso, ma il primo passo di un percorso concreto di collaborazione che vogliamo costruire insieme, per far crescere il turismo enogastronomico, coinvolgere le nuove generazioni e far conoscere ancora di più le eccellenze dei nostri territori.” dichiarano il Sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini e il Sindaco di Squinzano Mario Pede.

Fonte: Comune di Montespertoli

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