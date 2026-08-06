Arnovecchio protetta, partiti i lavori del primo stralcio del progetto 'Empoli Green Flow'

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Sono state collocate le isole galleggianti inerbite, verranno realizzati due nuovi stagni e costruito un pozzo artesiano

Sono in corso i lavori del primo stralcio del progetto denominato “Empoli Green Flow” nell’oasi naturale protetta di Arnovecchio, a due passi dal centro della città.

Questa prima fase è incentrata su opere idraulico-ambientali specialistiche e prevede tre interventi principali: le isole galleggianti inerbite, ovvero, l'installazione di moduli vegetati nei laghi delle due ex cave (cava Manni e cava Pierucci). Queste strutture ricreano habitat sicuri per la nidificazione, il rifugio e la riproduzione di pesci, anfibi e uccelli acquatici, contribuendo anche alla depurazione naturale delle acque.

La realizzazione di due nuovi stagni: due specchi d'acqua temporanei a bassa profondità nella zona nord dell'ex cava Manni (rispettivamente di 647 mq e 280 mq). Gli stagni ospiteranno piante acquatiche tipiche della zona per favorire lo sviluppo di anfibi e insetti, e avranno scavi minimi per rispettare la morfologia dell'area.

Infine la costruzione di un pozzo artesiano di profondità massima di circa 25-30 metri, alimentato da un generatore dedicato, con il compito fondamentale di prelevare l'acqua necessaria a garantire e mantenere costante il livello idrico dei due stagni compensando l'evaporazione.

L'appalto di questo primo lotto di lavori è stato aggiudicato alla ditta Moviter srl per un importo complessivo di 141.182,67 euro al netto di IVA (pari a 172.242,86 euro IVA inclusa).

Subito a seguire la conclusione del primo stralcio, partiranno i lavori del secondo stralcio, per un importo stimato di 115.179,86 euro al netto di IVA. Questa seconda tranche di interventi si concentrerà sulla protezione dell'area e sul completamento delle schermature vegetali.

Che cosa prevede questa seconda fase? Le opere riguardano la realizzazione della recinzione completa dell'area dell'ex cava Manni e completata quella dell'ex cava Pierucci, ciò metterà in sicurezza le aree da ingressi abusivi molesti e tutelerà la tranquillità dell'avifauna, in particolare degli uccelli acquatici; la piantumazione di nuove alberature e siepi a ridosso delle nuove recinzioni e lungo i sentieri naturalistici.

Si tratterà di nuove barriere verdi composte da arbusti e alberi autoctoni, come biancospino, prugnolo, fusaggine e piante odorose. Queste piantumazioni avranno una duplice valenza ecologica e didattica, arricchendo i percorsi sensoriali dell'oasi e offrendo cibo e riparo ai piccoli mammiferi e agli impollinatori.

Il progetto complessivo "Empoli Green Flow" comporta un investimento totale di 411.093,63 euro, finanziato con fondi regionali nell'ambito del programma "PR Toscana FESR 2021-2027" dedicato alla tutela della biodiversità e alla transizione ecologica.

“Arnovecchio sarà un luogo ancora più conosciuto dalle nostre cittadine e dai nostri cittadini e speriamo più accessibile per tutti. Con il progetto Empoli Green Flow stiamo procedendo alla realizzazione di alcuni interventi importanti – ha sottolineato l’assessora alla Transizione ecologica del Comune di EmpoliLaura Mannucci -. La collocazione delle isole galleggianti, i due nuovi stagni e il pozzo artesiano fanno parte del primo stralcio dei lavori, per proseguire poi con la seconda fase. Tutto questo grazie anche all'importante lavoro di divulgazione svolto da Legambiente, a sostegno della tutela dei territori. Arnovecchio è stato anche tra i protagonisti dell’estate empolese con la mostra fotografica allestita nel Vicolo di Santo Stefano che ha colto la curiosità di molti e la prima liberazione pubblica di alcuni esemplari di Gheppi in collaborazione con l’associazione Cetras di Empoli. Nel mese di agosto l'oasi è visitabile la domenica mattina dalle 9 alle 12”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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