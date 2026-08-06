Arrivano due nuovi agenti di Polizia per il Commissariato di Empoli

Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Empoli sarà potenziato con l’arrivo di due nuovi agenti di Polizia, nell’ambito del piano di assegnazioni disposto dal Capo della Polizia il 3 agosto.

A darne notizia è il Sindacato autonomo di Polizia (Sap) di Firenze, che definisce il rafforzamento un risultato importante dopo le segnalazioni avanzate sulle condizioni dell’organico del presidio empolese. Secondo il sindacato, il piano iniziale relativo agli oltre 3.100 agenti del 233° corso non prevedeva assegnazioni dirette a Empoli.

Il Sap aveva quindi richiesto una verifica della situazione del commissariato, considerando " l’organico realmente disponibile, i pensionamenti, i trasferimenti, i carichi di lavoro e la capacità di garantire continuativamente il controllo del territorio ".

Il segretario provinciale del Sap Firenze, Massimo Bartoccini, ha commentato: "L'arrivo di due agenti è un primo risultato concreto e dimostra che le segnalazioni serie, quando vengono raccolte da una politica attenta e trasmesse ai livelli competenti, possono produrre risposte".

Bartoccini ha ringraziato il Capo della Polizia e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per il rafforzamento del presidio, sottolineando anche il ruolo del Dipartimento Legalità e Sicurezza di Fratelli d’Italia della provincia di Firenze nel portare le richieste all’attenzione delle istituzioni competenti.

Secondo il sindacato, la vicenda rappresenta un esempio di collaborazione tra parti diverse: "il sindacato individua e documenta i problemi, la politica responsabile li raccoglie e l'Amministrazione assume le proprie determinazioni".

Il Sap precisa comunque che l’arrivo dei due agenti non risolve tutte le criticità del commissariato. Restano infatti aperti i temi relativi all’adeguatezza della sede, alla sicurezza degli accessi, alla disponibilità di un locale protetto per i fermati e agli alloggi per il personale.

"Due agenti non risolvono tutte le criticità, ma costituiscono un segnale importante", ha concluso Bartoccini.

Notizie correlate