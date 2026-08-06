Barga, uomo trovato morto dentro una cisterna

Un uomo è stato rinvenuto senza vita all'interno di una cisterna interrata, a Barga in provincia di Lucca.

Ieri sera, mercoledì 5 agosto, è avvenuto il recupero della salma. Sul posto, in località Pian di Gragno alle 21.30, sono intervenuti vigili del fuoco di Castelnuovo Garfagnana, una squadra Saf (Speleo alpino fluviale) della sede centrale di Lucca, nucleo sommozzatori del comando di Firenze, personale sanitario del 118 e carabinieri. Le complesse operazioni di recupero sono andate avanti per ore e si sono concluse intorno alle 4. Proseguono le indagini delle forze dell'ordine e gli accertamenti per ricostruire l'accaduto.

Ipotesi malore ed evento accidentale

La dinamica è da chiarire, ma al momento l'ipotesi che prevale sarebbe quella di un malore e di un evento accidentale. La procura di Lucca ha disposto l'autopsia.

A perdere la vita Mauro Tazzioli, 65 anni. L'ultimo ad averlo visto in vita, domenica scorsa, è stato un amico che ha lanciato l'allarme. I soccorsi ieri sera sono stati attivati dal conoscente, che aveva notato dei vestiti messi ad asciugare da giorni accanto a una colonica. Vista anche una scala nell'acqua, nel tentativo di recuperarla è stato scoperto il cadavere. Scattata la segnalazione, il ritrovamento è avvenuto all'una di notte a cui è seguito il recupero. Secondo quanto emerso i due avevano parlato di alcuni progetti di lavoro da fare nella zona. Poi l'amico era stato a trovarlo anche lunedì, ma non lo aveva trovato, notando la porta aperta della colonica e dei vestiti messi ad asciugare. Ieri sera ad insospettirlo è stata la telefonata della cugina dell'uomo, che gli riferiva di essere andata a cercarlo e di non averlo trovato. A quel punto l'amico le avrebbe chiesto se gli abiti si trovavano ancora appesi ed entrambi hanno intuito che fosse successo qualcosa, così è stato lanciato l'allarme.

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