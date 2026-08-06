Consegna gratuita a domicilio dei farmaci per le persone anziane o 'fragili'

Un nuovo servizio, completamente gratuito, per la consegna a domicilio dei farmaci. Un’opportunità rivolta prioritariamente a persone anziane con più di 70 anni, ma anche a cittadini con disabilità o invalidità, donne in gravidanza, persone colpite da gravi patologie che limitano la possibilità di movimento, e hanno perciò difficoltà a raggiungere la farmacia.

E’ questa, in estrema sintesi, l’iniziativa promossa da Farmacie Comunali e dalla Misericordia di Castelfiorentino che a partire da mercoledì 12 agosto consentirà a tutti coloro che si trovano in una situazione di concreto bisogno, attestato dal proprio Medico di Medicina Generale, di poter usufruire del nuovo servizio, che riveste una forte finalità sociale: garantire la continuità delle terapie, tutelare la salute dei cittadini che si trovano in una condizione di fragilità, e non possono neppure contare sull’aiuto di un familiare.

Il nuovo servizio sarà operante per tutti i dodici mesi dell’anno, ma è scontato che esso assume una particolare rilevanza sociale durante la stagione estiva (specie in presenza di temperature elevate come in questi giorni) o nel pieno inverno, quando temperature rigide possono comportare maggiori rischi per la salute degli anziani, che potranno così evitare di uscire di casa.

Per richiedere la consegna gratuita a domicilio sarà sufficiente contattare telefonicamente, anche tramite whatsapp, la farmacia comunale1 (0571 64013 - 376.2315811); la consegna a domicilio sarà effettuata dai volontari della Misericordia.

“Questo nuovo servizio – sottolinea Federica Parisi, Assessora alle Politiche Socio Sanitarie – offrirà un aiuto concreto e un supporto gratuito a tutte le persone che, per vari motivi, si trovano in una situazione documentata di difficoltà nel raggiungere la farmacia. Ricevere i farmaci direttamente a casa significa poter seguire correttamente, senza interruzioni, le cure prescritte dal medico. E’ pertanto un servizio di assistenza alle persone in stato di bisogno, ma anche un gesto di vicinanza e attenzione nei loro confronti, oltre a rappresentare un esempio positivo di collaborazione tra istituzioni e mondo del volontariato, che va nella direzione di un rafforzamento della rete di solidarietà e di assistenza nel nostro territorio”.

Per ulteriori contatti si può visitare il sito web all’indirizzo www.farmaciecomunalicastelfiorentino.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

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