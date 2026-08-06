Festival /contè.sto/ Empoli, iscrizioni al via

Vuoi rimanere sempre aggiornato sul festival di storia contemporanea del Comune di Empoli /contè.sto/ - La storia di profilo - seconda edizione -, in programma dal 18 al 20 settembre 2026? Per farlo è semplice: basta iscriversi al link dedicato https://www.contestofestival.it/iscriviti/ è già online!

Questa è una bella novità. In questo modo si potrà accedere a tutte le agevolazioni e alle condizioni particolari pensate per i visitatori del festival. Coloro che effettueranno l’iscrizione (anche da smartphone) riceveranno una mail da mostrare agli alberghi, ai bed & breakfast, ai ristoranti e alle attività commerciali di Empoli aderenti, inseriti nell’elenco delle strutture convenzionate per ottenere i vantaggi. Questo elenco sarà pubblicato sul sito ufficiale.

Quindici appuntamenti tra grandi lezioni di storia con la ‘S’ maiuscola e dialoghi grazie ai grandi ospiti: Pankaj Mishra, Pier Luigi Bersani, Vincenzo Trione, Beatrice Falcucci, Carmine Pinto, Valeria Galimi, Massimo Bucciantini, Mariano Tomatis, Claudio Ferlan, Valeria Deplano, Bruno Maida, Valentine Lomellini, Chiara Colombini, Giuseppe Laterza, Ascanio Celestini. La direzione scientifica è affidata allo storico, Carlo Greppi.

Si parlerà di Politici & Politiche, Artisti & Artiste, Esploratori & Esploratrici, Banditi & Bandite, Intellettuali, Scienziati & Scienziate, Veggenti, Religiosi & Religiose, Coloni & Colone, Bambine & Bambini, Terroristi & Terroriste, Partigiani & Partigiane, Editori & Editrici.

Un festival per la città aperto a tutte e tutti, gratuito, inclusivo e speriamo, partecipato, che coinvolgerà il centro storico della città tra piazze e luoghi suggestivi. Tanti volti e voci diventeranno protagonisti, di nuovo, per una restituzione pubblica della Storia che risulterà, ancora, di alto livello.

Festival contesto Empoli, il programma

Apertura venerdì 18 settembre, alle 18, da piazza Farinata degli Uberti, con Una questione di punti di vista: Paolo Di Paolo dialogherà con Pankaj Mishra; alle 21, Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli, intervisterà Pier Luigi Bersani, figura centrale della storia politica italiana tra la Prima e la Seconda Repubblica, tema ‘politici & politiche’.

Si prosegue sabato 19 settembre, seconda giornata del festival: alle 10 Vincenzo Trione che parlerà di ‘artisti & artiste’ da piazza Farinata degli Uberti; alle 11.30, ci sposteremo in piazza Madonna della Quiete con Beatrice Falcucci su ‘esploratori & esploratrici’. Si riprenderà alle 15 con Carmine Pinto, in piazza del Popolo sul tema ‘banditi & bandite’; alle 16, nel Chiostro degli Agostiniani (via dei Neri, 15) ci sarà Valeria Galimi che interverrà sugli e sulle ‘intellettuali’.

Nel tardo pomeriggio, alle 18, in piazza Farinata degli Uberti a salire sul palco della storia sarà Massimo Bucciantini che racconterà di ‘scienziati & scienziate’. Chiusura alle 21 con Mariano Tomatis dal palco di piazza del Popolo che intratterrà il pubblico con una lezione speciale sulle ‘veggenti’.

Domenica 20 settembre, ultimo giorno di /contè.sto/: apertura alle 10, in piazza Madonna della Quiete con Claudio Ferlan che parlerà di ‘religiosi & religiose’; alle 11.30, Valeria Deplano da piazza del Popolo racconterà di ‘coloni & colone’. Alle 15, nel Chiostro degli Agostiniani, incontro con Bruno Maida sul tema ‘bambini & bambine’; alle 16.30, da piazza Farinata degli Uberti sarà Valentine Lomellini a intervenire su ‘terroristi & terroriste’.

Alle 18, in piazza del Popolo si parlerà di ‘partigiane e partigiane’ con Chiara Colombini e alle 19.30, da piazza Farinata degli Uberti focus su ‘editori & editrici’ con Giuseppe Laterza.

Gran finale di questa edizione, alle 21, il direttore scientifico Carlo Greppi dialogherà con Ascanio Celestini in piazza Farinata degli Uberti su ‘Pasolini fronte / retro’.

Celestini, uno dei massimi esponenti del teatro di narrazione italiano, attore, regista e scrittore, attraverso un meticoloso lavoro d'archivio e di raccolta di testimonianze orali ha dato voce alla memoria del proletariato e alle storie dimenticate dei margini. Dalla strage delle Fosse Ardeatine alla vita nei manicomi, le sue opere sono un presidio di resistenza civile. Il suo ultimo libro uscito il 19 giugno, è Pasolini. Una vita, anzi due (Laterza).

Il festival /contè.sto/ è promosso dal Comune di Empoli con il patrocinio della Regione Toscana, main sponsor Unicoop Firenze, con il contributo di Acque e NGM city.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate