Guazzini contro la comunicazione del Comune: "Articoli trionfalistici, ma c'è poco da celebrare"

La consigliera del gruppo Misto Manola Guazzini attacca la comunicazione dell'amministrazione comunale, ironizzando sul fatto che "l'ufficio stampa del sindaco ha ripreso l'attività dall'ultima raffica di articoli uno dietro l'altro dai toni trionfalistici". Nel mirino finiscono in particolare gli aggiornamenti sulla nuova scuola Collodi di Ponte a Elsa e il finanziamento regionale destinato ai musei cittadini, sui quali Guazzini contesta tempi, modalità e rilievo dato alle notizie.

La nota di Manola Guazzini

Abbiamo capito che l'ufficio stampa del sindaco ha ripreso l'attività dall'ultima raffica di articoli uno dietro l'altro dai toni trionfalistici, quando di trionfalistico c'è davvero poco. Per fare alcuni esempi.

Un articolo in pompa magna è uscito qualche ora fa sulla scuola "Collodi" di Ponte a Elsa, in cui si scrive che i lavori termineranno "nel rispetto del cronoprogramma previsto" il 31 agosto e la scuola aprirà dopo le vacanze natalizie. Non capisco a quale cronoprogramma si riferisca il Sindaco, visto che siamo in proroga di due mesi e visto che della scuola di Ponte a Elsa si parla almeno dal 2016. Le preoccupazioni erano tanto fondate che la giunta a fine aprile ha accantonato oltre 4milioni di euro per paura di perdere anche questo finanziamento.

Se non ricordo male i finanziamenti PNRR prevedono perentoriamente che alla scadenza del 31 agosto i lavori siano ultimati e collaudati o che abbiano il certificato di regolare esecuzione, cosa che invece non si legge nell'articolo dell'Amministrazione. Probabilmente i tecnici incaricati nei prossimi 25 giorni lavoreranno davvero sodo;

Una grande enfasi si riscontra anche nella notizia dei quasi 20mila euro di finanziamento regionale per valorizzare il patrimonio museale di San Miniato, di cui siamo tutti quanti molto contenti.E' ben noto che il personale dell'ufficio cultura lavora bene, si impegna ed è molto competente e qualificato, però farne una "notizia" ci vuole parecchio coraggio. Mi domando perché la stessa accorata notizia non sia stata data quando l'Amministrazione Comunale ha ottenuto oltre 217mila euro dallo Stato per potenziare i servizi sociali, contributo che è stato trasferito alla società della salute.

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