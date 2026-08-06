Poliziotto toscano salva sei persone dopo frontale a Olbia mentre era fuori servizio

Un assistente della Polizia di Stato, in servizio presso il Centro Operativo Sicurezza Cibernetica per la Toscana, ha prestato un decisivo intervento di soccorso dopo un grave incidente stradale avvenuto il 26 luglio lungo la Strada Statale 125, nei pressi di Olbia, mentre si trovava libero dal servizio e in vacanza in Sardegna.

L'agente ha assistito allo scontro frontale tra un minivan e un'autovettura, nel quale sono rimaste coinvolte sei persone, tra cui due bambini di 9 e 7 anni, tutti feriti e sotto shock. Dopo aver messo in sicurezza il proprio veicolo, si è precipitato sul luogo dell'incidente, ha allertato i soccorsi ed è riuscito a estrarre quattro dei sei occupanti, accompagnandoli in un'area sicura.

In attesa dell'arrivo dei mezzi di emergenza, il poliziotto ha gestito le fasi più critiche dell'intervento, adottando le misure necessarie per evitare ulteriori rischi alle persone coinvolte.

L'operato dell'assistente è stato apprezzato dal caposquadra dei Vigili del Fuoco di Arzachena e dagli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Olbia, che hanno riconosciuto l'efficacia dell'intervento. Anche i familiari di uno dei feriti hanno espresso il proprio ringraziamento per l'assistenza ricevuta.

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