Ruba una borsa in casa e aggredisce la proprietaria, arrestato a Montecatini Terme

È stato arrestato dai carabinieri un uomo di 32 anni, originario della Nigeria e senza fissa dimora, accusato di rapina, violenza sessuale e furto in abitazione dopo due episodi avvenuti tra Montecatini Terme e Pieve a Nievole.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe prima sottratto un cellulare e un tablet all’interno di un’abitazione di Montecatini Terme. Successivamente si sarebbe introdotto in un altro appartamento a Pieve a Nievole, dove sarebbe stato sorpreso dalla proprietaria mentre tentava di allontanarsi con una borsa.

Per garantirsi la fuga, il 32enne avrebbe aggredito la donna e compiuto atti di molestia nei suoi confronti. L’allarme ha consentito ai militari di intervenire rapidamente: l’uomo è stato intercettato e fermato mentre percorreva in bicicletta elettrica le strade del centro di Montecatini.

Dopo l’arresto è stato trasferito nella casa circondariale di Pistoia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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