Scritte contro Meloni e la Polizia a Siena, denunciato un 24enne

È stato denunciato dalla Digos di Siena un 24enne ritenuto il presunto autore delle scritte offensive e delle minacce di morte contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la Polizia di Stato, comparse lo scorso 16 giugno sui muri della Galleria Metropolitan.

Il giovane, cittadino albanese domiciliato a Firenze, è stato individuato al termine di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Siena. Gli accertamenti della polizia si sono concentrati sull’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e sulla raccolta delle testimonianze, permettendo agli investigatori di risalire al presunto responsabile già sei giorni dopo i fatti.

Il 24enne, tuttavia, si era reso irreperibile ed è stato successivamente rintracciato dagli agenti delle Volanti durante un controllo del territorio. Dopo le procedure di identificazione svolte dalla Polizia scientifica, è stato denunciato per deturpamento e imbrattamento aggravato di cose altrui, minaccia e oltraggio a un corpo politico o amministrativo dello Stato.

Secondo quanto ricostruito dalla Questura, sulle pareti della Galleria Metropolitan erano state realizzate con vernice nera scritte offensive e minacce rivolte alla premier e agli agenti di polizia.

Nei confronti del giovane il questore di Siena Ugo Angeloni ha inoltre disposto la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel territorio comunale per quattro anni.

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