Inaugurata la Casa di Comunità di Pontremoli

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha inaugurato oggi la Casa della Comunità di Pontremoli, in via Mazzini, nel centro storico.

Era accompagnato, tra gli altri, dalla direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani, dal presidente della Società della Salute Lunigiana Roberto Valettini, dal direttore SdS Marco Formato, dal sindaco di Pontremoli Pietro Camillo Cocchi, dai consiglieri regionali Jacopo Ferri e Gianni Lorenzetti e da molti amministratori della zona.

Il finanziamento da quadro economico è pari a 2.350.000,00 euro (fondi Pnrr più altri regionali e aziendali). Si è in pratica trasformato un edificio storico, “Palazzo Mazzini” a Pontremoli, in una sede socio-sanitaria territoriale. Sono per questo stati effettuati lavori di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo. Le attività sono svolte su una porzione dell’edificio storico di Via Mazzini, la restante parte continua ad avere uso residenziale con abitazioni ERP.

L’edificio è stato quindi adattato per ospitare una Casa della Comunità, distribuita su due piani (circa 1000 mq), integrando il distretto socio-sanitario già esistente al piano terra.

“Si tratta – evidenzia il presidente Eugenio Giani – di un’opera importante: in questa sede i cittadini troveranno sempre una risposta grazie alla presenza dei medici e dei pediatri di famiglia, degli specialisti e di tutti gli altri servizi tipici delle strutture territoriali”.

“Questa – ha proseguito - è una delle settanta case di comunità finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e che sono state tutte quante realizzate nei tempi previsti. L'intervento di Pontremoli ha visto un investimento di quasi 2,5 milioni di euro, che ha compreso la ristrutturazione dei locali esistenti e la realizzazione ex-novo degli spazi ai piani superiori. La nuova struttura rappresenterà un presidio sanitario strategico non solo per Pontremoli, ma per l'intera Alta Lunigiana, integrandosi con le altre realtà locali. È quindi un ulteriore, concreto tassello nel rafforzamento della sanità pubblica territoriale”.

“Ringrazio – ha concluso Giani - la direttrice generale Maria Letizia Casani, i consiglieri regionali, la Società della Salute, i direttori generali, gli uffici tecni:ci e tutte le maestranze per il lavoro svolto nella realizzazione della Casa di Comunità”.

Regione Toscana

in collaborazione con Sirio del Grande - ufficio stampa Asl Toscana Nord ovest

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate