Mps, Giani: "Utile record conferma forza banca. Rafforzare Fondazione per il futuro del Monte"

“L’utile record di 1,1 miliardi di euro registrato nella semestrale di Banca Monte dei Paschi di Siena conferma la solidità dell’istituto e la validità del percorso di rilancio intrapreso. È un risultato che rafforza il ruolo strategico del Monte nel sistema bancario italiano”. Lo afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

“Proprio perché la banca è tornata a produrre risultati di questo livello – prosegue Giani è il momento di guardare al futuro con una visione di lungo periodo. Uno dei capisaldi dovrà essere il rafforzamento della Fondazione Monte dei Paschi di Siena attraverso una ricapitalizzazione che le consenta di tornare a svolgere un ruolo sempre più incisivo, mettendo a disposizione maggiori risorse per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio”.

Secondo Giani, i risultati della semestrale dimostrano che Mps può continuare a crescere mantenendo il proprio legame con Siena e con i territori in cui opera. “L’obiettivo deve essere quello di valorizzare questo patrimonio, preservando il marchio storico, la direzione generale e le funzioni strategiche nella città, insieme alla tutela dell’occupazione”.

Il presidente della Regione conferma infine che questi temi saranno al centro dell’incontro del 20 agosto con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. “Porteremo una proposta che guarda al futuro del Monte e al rafforzamento del suo legame con il territorio, a partire da una Fondazione più solida e protagonista dello sviluppo della comunità senese e toscana”

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