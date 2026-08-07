Takeda, niente accordo per salvare i lavoratori somministrati.

Economia e Lavoro Pisa
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Valerio Fabiani

Preceduto da due lunghe giornate di trattativa, segnate da sedute riservate rispettivamente con organizzazioni sindacali e con l’Azienda, al tavolo di salvaguardia su Takeda convocato in Regione da Valerio Fabiani non si è raggiunto alcun accordo. Ferma restando la decisione di riorganizzare il reparto di Visual Inspection, la multinazionale giapponese del biofarmaco ha confermato investimenti e volumi produttivi per il futuro nel sito di Pisa ma non ha acconsentito ad alcuna delle soluzioni proposte per evitare l’impatto delle scelte aziendali sui 67 lavoratori somministrati destinati alla disdetta del contratto di lavoro.

“Pur riconoscendo la necessità e la volontà di continuare il confronto in sede istituzionale, come richiesto tra l’altro dalle organizzazioni sindacali, c’è  amarezza per il mancato accoglimento della proposta di mediazione – dichiara il consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani -; si vede comunque lo spazio per continuare a discutere e invitiamo le parti, e in particolare l’azienda, a uno sforzo in più di riflessione. Il tavolo rimane aperto“.

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