Campocecina, pick-up esce di strada e precipita in una scarpata: due feriti

Un pick-up è uscito di strada nella notte a Campocecina, sulle Alpi Apuane, nel territorio di Massa Carrara, finendo in una scarpata. La caduta è stata arrestata da un albero, che ha impedito al mezzo di precipitare ulteriormente. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino e speleologico della Toscana, i vigili del fuoco e il personale sanitario.

A bordo del mezzo si trovavano due persone, entrambe originarie della provincia di Massa Carrara. L'uomo avrebbe riportato un trauma alla testa, mentre una donna di 52 anni avrebbe subito un trauma addominale. Il veicolo è rimasto gravemente danneggiato nell'incidente.

I tecnici del Soccorso alpino si sono calati nella scarpata per raggiungere i due occupanti e verificarne le condizioni. Dopo le prime valutazioni e la stabilizzazione, i feriti sono stati recuperati con l'elicottero dell'Aeronautica militare dell'83° Gruppo Sar del 15° Stormo di Cervia.

Entrambi sono stati successivamente trasportati all'ospedale del Noa di Massa per ricevere le cure necessarie.

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