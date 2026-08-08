Cortona, aveva con sé 450 grammi di hashish e oltre 10mila euro in casa: arrestato 23enne

Un 23enne residente a Cortona è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Compagnia di Cortona con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, di origini umbre, è stato fermato durante un controllo stradale notturno lungo la strada statale Umbro-Casentinese-Romagnola: a seguito della perquisizione personale i militari hanno trovato circa 450 grammi di hashish. La successiva perquisizione nell'abitazione del giovane ha portato al rinvenimento di oltre 10mila euro in contanti, anch'essi sequestrati.

Hashish e contanti sono stati sottoposti a sequestro. Al termine delle formalità di rito, il 23enne, su disposizione dell'autorità giudiziaria aretina, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Arezzo. Sono ora in corso ulteriori indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Arezzo, per accertare la provenienza dello stupefacente sequestrato e verificarne la possibile destinazione.

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