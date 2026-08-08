L'ultimo saluto a Francesco Guccini: funerali in forma privata a Pavana

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Francesco Guccini
Francesco Guccini

All'ultimo saluto presenti la figlia Teresa e il cardinale Matteo Zuppi. Oggi lutto cittadino a Bologna e Modena

Si sono celebrati oggi in forma privata i funerali di Francesco Guccini, il cantautore e scrittore modenese scomparso giovedì mattina all'età di 86 anni a Pavana, sulla Montagna Pistoiese. Nella giornata di ieri, i comuni di Bologna e Modena avevano proclamato per oggi, 8 agosto, il lutto cittadino, con le bandiere degli edifici pubblici a mezz'asta. A Modena sono inoltre sospesi gli eventi e le manifestazioni pubbliche organizzati dal Comune. L'amministrazione ha annunciato per settembre una cerimonia commemorativa aperta alla città.

La funzione si è svolta proprio nella frazione di Sambuca Pistoiese, dove Guccini aveva scelto di vivere e dove aveva trascorso parte della sua infanzia. Durante la cerimonia, la figlia Teresa ha ricordato il padre, soffermandosi sui momenti condivisi nella quotidianità e parlando della sua visione di spiritualità.

Presente anche il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, che ha ripercorso alcuni tratti della personalità e della produzione dell'artista, definendolo un uomo discreto e riservato. Nel suo intervento ha richiamato il rapporto di Guccini con la spiritualità e le domande sull'esistenza presenti nelle sue canzoni, ricordando anche come il cantautore si definisse un "agnostico possibilista".

Sul feretro sono stati deposti una fotografia del cantautore, un libro e un collage di immagini. Un omaggio floreale è stato realizzato con arbusti, fiori e bacche raccolti nei boschi intorno alla casa dell'infanzia di Guccini.

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