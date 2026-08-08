Giani si congratula per riconferma di Cuzano e Marinoni a Confcommercio Firenze-Arezzo

Economia e Lavoro Firenze
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"Ci attendono sfide importanti, che vedono impegnate istituzioni ed associazioni di categoria"

Dal presidente della Toscana Eugenio Giani le congratulazioni ad Aldo Cursano e a Franco Marinoni per la riconferma alla guida di Confcommercio Firenze-Arezzo rispettivamente come presidente e direttore generale.

“A tutti e due – sottolina il presidente - vanno i migliori auguri di buon lavoro. Ci attendono sfide importanti sul fronte delle attività legate a commercio, turismo e servizi: sfide che vedono impegnate, insieme, istituzioni ed associazioni di categoria”.

Fonte: Regione Toscana

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