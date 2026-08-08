Fi-Pi-Li, incendio di sterpaglie tra Montopoli e Santa Croce

Cronaca Montopoli in Val d'Arno
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Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa. Per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona, il tratto di strada tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno, in direzione Firenze, è stato temporaneamente chiuso al traffico

Incendio di sterpaglie questo pomeriggio lungo la Fi-Pi-Li, al chilometro 40,8, poco prima dell'uscita di Santa Croce sull'Arno, in direzione Firenze. L'allarme è scattato intorno alle 14.30. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa, che hanno rapidamente circoscritto e spento le fiamme, evitando che l'incendio si propagasse alla vegetazione e alle aree circostanti.

Per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona, il tratto di strada tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno, in direzione Firenze, è stato temporaneamente chiuso al traffico.

Sul posto è intervenuto anche personale dell'Organizzazione Regionale AIB della Regione Toscana, impegnato nelle attività di supporto, controllo e messa in sicurezza dell'area.

Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. Al momento non si registrano ulteriori criticità.

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