Portoferraio, tenta di introdursi in alcune abitazioni armato di coltello: denunciato un 50enne

Cronaca Isola d'Elba
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Si sarebbe aggirato più volte nei pressi di abitazioni private, arrivando in alcuni casi a entrare nelle proprietà e, in un episodio, presentandosi con un coltello da cucina. Per questi fatti i carabinieri della Stazione di Portoferraio hanno denunciato in stato di libertà un 50enne della zona, ritenuto il presunto responsabile, al termine di un'attività investigativa avviata dopo diverse segnalazioni di cittadini.

Al centro degli accertamenti un episodio avvenuto negli ultimi giorni di luglio, quando una donna avrebbe sorpreso un uomo all'interno delle pertinenze della propria abitazione. Secondo la ricostruzione dei militari, il 50enne avrebbe tentato di impossessarsi di alcuni beni presenti nella proprietà, interrompendo l'azione dopo essere stato scoperto e allontanandosi.

Il giorno successivo l'uomo sarebbe tornato nello stesso luogo. Le telecamere di videosorveglianza lo avrebbero ripreso mentre si aggirava nel giardino con un coltello da cucina in mano. La proprietaria ha quindi richiesto l'intervento del 112 Nue, consentendo ai carabinieri di intervenire e avviare gli accertamenti che hanno portato all'identificazione del presunto autore.

Nel corso delle successive indagini i militari hanno inoltre rinvenuto e sequestrato un coltello ritenuto compatibile con quello ripreso dalle telecamere pubbliche e private acquisite agli atti.

Il 50enne è stato deferito alla Procura della Repubblica di Livorno per le ipotesi di reato di tentato furto in abitazione, violazione di domicilio e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

I carabinieri ricordano l'importanza di segnalare tempestivamente al 112 eventuali presenze o situazioni sospette, sottolineando il ruolo della collaborazione dei cittadini nella prevenzione dei reati.

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