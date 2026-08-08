Sesto Fiorentino, uomo di 64 anni trovato morto in un camper

Cronaca Sesto Fiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

A dare l'allarme un passante che ha notato la porta del mezzo aperta. Tra le prime ipotesi quella di un malore

Tragedia nel tardo pomeriggio a Sesto Fiorentino, dove un uomo italiano di 64 anni è stato trovato morto all'interno di un camper in viale delle Idee. Dai primi accertamenti, il decesso potrebbe essere stato provocato da un improvviso malore.

A lanciare l'allarme è stato un passante, che avrebbe notato la porta del mezzo lasciata aperta. Insospettito, si è avvicinato e ha visto il 64enne riverso a terra all'interno del camper.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, e la polizia, impegnata negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Notizie correlate

Sesto Fiorentino
Cronaca
2 Agosto 2026

Caso di dengue a Sesto Fiorentino, scatta la disinfestazione straordinaria a Monte Morello

Un caso di dengue è stato segnalato dall'Asl Toscana Centro a Sesto Fiorentino. Si tratta di una persona residente nella zona di Monte Morello, rientrata da un viaggio all'estero. Lo [...]

Firenze
Cronaca
28 Luglio 2026

Incendio in una ditta di pellami all'Osmannoro, alta colonna di fumo visibile per chilometri

Un incendio è divampato nella mattinata di oggi, intorno alle 8, in un edificio industriale adibito alla produzione di pellami in via Pratese, nella zona dell'Osmannoro, al confine tra i [...]

Sesto Fiorentino
Cronaca
26 Luglio 2026

Sesto Fiorentino, incendio in un'industria all'Osmannoro

Incendio questo pomeriggio a Sesto Fiorentino, in via dell'Osmannoro, nello stabilimento di un'industria farmaceutica. Sul posto, dalle 17.45, stanno intervenendo i vigili del fuoco di Firenze Ovest e di Calenzano [...]



Tutte le notizie di Sesto Fiorentino

<< Indietro

torna a inizio pagina