Sesto Fiorentino, uomo di 64 anni trovato morto in un camper

Tragedia nel tardo pomeriggio a Sesto Fiorentino, dove un uomo italiano di 64 anni è stato trovato morto all'interno di un camper in viale delle Idee. Dai primi accertamenti, il decesso potrebbe essere stato provocato da un improvviso malore.

A lanciare l'allarme è stato un passante, che avrebbe notato la porta del mezzo lasciata aperta. Insospettito, si è avvicinato e ha visto il 64enne riverso a terra all'interno del camper.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, e la polizia, impegnata negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

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